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11 июня • обновлено в 15:49
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Застрял в дверях: угонщик разбил крутую машину прямо в автосалоне

1.8т
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В американском штате Иллинойс у местного дилера, который продает автомобили Chrysler, Dodge, Jeep и Ram, попытались угнать масл-кар Dodge Challenger. Кража не увенчалась успехом, но без серьезного ущерба, впрочем, не обошлось.

Как рассказал в соцсети Reddit сотрудник дилерского центра, угонщик оказался не особо сообразительным – ему удалось проникнуть в автомобиль, завести его и тронуться, но скрыться с места преступления не получилось. Додж так и не покинул стены автосалона: вор не учел, что дверной проем слишком узкий и застрял в нём на угоняемом Челленджере. Осознав безысходность ситуации, преступник спешно покинул шоу-рум.

Угонщик разбил в салоне новый Dodge

Угонщик разбил в салоне новый Dodge

Reddit

Тем не менее, последствия от его действий оказались ощутимыми: угонщик разбил автомобиль, побил окна и повредил двери. Это четко видно на фото, которым была проиллюстрирована данная новость.

Теперь его поисками занимается полиция. "Копы" считают, что злоумышленник причастен к ещё одному делу – его подозревают в разгроме одного из офисов (правда. там действовал не один человек, а целая банда мародеров), который расположен недалеко от дилерского центра.

Отметим, что на фоне масштабных протестов в США в штатах резко увеличились случаи проникновения в автосалоны и угоны машин. Так, ранее, мародеры ворвались в дилерский центр Mercedes-Benz и уничтожили автомобили, которые в нём находились.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Dodge новые авто курьез авто
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