Заснувший за рулем водитель уничтожил камеру контроля скорости

Виталий Сазонов Новости 16:00, 6.08.2020 Обновлено: 16:27, 6.08.2020

В окрестностях города Росток, федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания, Германия, произошла одна из самых странных аварий. Водитель невольно "отомстил" камере контроля скорости, которая поймала его на нарушении.

Как пишет autobild.de, 26-летний водитель заснул за рулем своего Volkswagen Fox, а когда приблизился к камере контроля скорости, то внезапно проснулся от вспышки (поскольку система зафиксировала превышение скорости). После этого автомобилист случайно дернул руль вправо и наехал на эту самую камеру, полностью её уничтожив.

Полиция проверила водителя на наличие в крови наркотиков и алкоголя, результаты оказались отрицательными. К счастью, все обошлось без пострадавших, но наказания водителю не избежать: помимо штрафа за превышение скорости, он также заплатит за уничтоженное полицейское оборудование, которое стоит десятки тысяч евро.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Киеве засняли автомобиль, которому не страшны повреждения при ДТП.

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