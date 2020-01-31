"Защита от китайского вируса": в сети показали находчивого водителя

В сети появилось видео с автомобилистом из Азии в необычной "одежде". Вернее – своеобразном защитном костюме.

В опубликованном видео можно увидеть, что водитель, который мчится по магистрали на трицикле, одет в огромный полиэтиленовый пакет. Очевидно, что таким образом он себя решил защитить от ветра и дождя, хотя в свете последних событий ролик назвали соответствующим образом: "защита от китайского вируса".

Где именно было снято видео, неизвестно – возможно, в Китае, хотя не исключено, что в Японии или одной из стран Юго-Восточной Азии.

Водитель в пакете Скриншот видео

А тем временем в России, как уже сообщал OBOZREVATEL на своеобразное испытание выкатили копию пикапа Tesla Cybertruck, которая уже успела стать героем Интернета.

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