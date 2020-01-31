"Защита от китайского вируса": в сети показали находчивого водителя

В сети появилось видео с автомобилистом из Азии в необычной "одежде". Вернее – своеобразном защитном костюме.
В опубликованном видео можно увидеть, что водитель, который мчится по магистрали на трицикле, одет в огромный полиэтиленовый пакет. Очевидно, что таким образом он себя решил защитить от ветра и дождя, хотя в свете последних событий ролик назвали соответствующим образом: "защита от китайского вируса".
Где именно было снято видео, неизвестно – возможно, в Китае, хотя не исключено, что в Японии или одной из стран Юго-Восточной Азии.
Водитель в пакете
Скриншот видео
А тем временем в России, как уже сообщал OBOZREVATEL на своеобразное испытание выкатили копию пикапа Tesla Cybertruck, которая уже успела стать героем Интернета.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.