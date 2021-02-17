Зарегистрировать автомобиль можно будет не выходя из шоу-рума

Сергей Иванов Новости 15:30, 17.02.2021 Обновлено: 15:51, 17.02.2021

Правительство поддержало инициативу Министерство внутренних дел Украины по упрощению процедуры приобретения транспортного средства.

Об этом сообщает глава ведомства Арсен Аваков в Twitter.

По словам Авакова, теперь зарегистрировать новый автомобиль и получить полный комплект документов можно будет непосредственно в дилерском автосалоне без посещения сервисного центра МВД. Такая возможность будет реализована в приложение "Дія", а также в Едином государственном вебпортале электронных услуг.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Народные депутаты во время заседания Верховной Рады поддержали изменения в Закон Украины "О дорожном движении". Теперь в Украине водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и полис ОСАГО в приложении "Дія" можно использовать наравне с бумажными. Кроме того, в приложении "Дія" можно поделиться техпаспортом на авто.

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