Зарегистрировать автомобиль можно будет не выходя из шоу-рума

Правительство поддержало инициативу Министерство внутренних дел Украины по упрощению процедуры приобретения транспортного средства.

Об этом сообщает глава ведомства Арсен Аваков в Twitter.

Уряд підтримав ініціативу МВС щодо спрощення процедури придбання транспортного засобу. Тепер зареєструвати 🚕🏍🚚 та отримати повний комплект документів можливо прямо в автосалоні без відвідування СЦ МВС.

Це – черговий крок до створення сучасного державного сервісу МВС!🖖🙂 pic.twitter.com/Lec5Biu0c3 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 17, 2021

По словам Авакова, теперь зарегистрировать новый автомобиль и получить полный комплект документов можно будет непосредственно в дилерском автосалоне без посещения сервисного центра МВД. Такая возможность будет реализована в приложение "Дія", а также в Едином государственном вебпортале электронных услуг.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Народные депутаты во время заседания Верховной Рады поддержали изменения в Закон Украины "О дорожном движении". Теперь в Украине водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и полис ОСАГО в приложении "Дія" можно использовать наравне с бумажными. Кроме того, в приложении "Дія" можно поделиться техпаспортом на авто.