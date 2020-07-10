Запрет 'битков' из США может привести к подорожанию б/у авто на 20%

Запрет на регистрацию битых автомобилей из США, которые пользуются спросом в Украине уже не один год, может привести к подорожанию всех подержанных авто на отечественном рынке.

Такое мнение выразили эксперты автомобильном рынка в интервью изданию LIGA.net.

В частности, эксперт сервиса по подбору автомобилей Avtosrg Сергей Довгоборский считает, что если автомобилям с американских аукционов "перекроют дорогу", цены на вторичке могут подняться на 10-20%.

Кроме того, запрет авто из США может привести к тому, что часть людей попросту не смогут удовлетворить свой спрос, поскольку такие машины ощутимо дешевле тех, которые продаются на внутреннем рынке и привозятся из Европы, полагает старший экономист и Член Наблюдательного совета CASE Украина Владимир Дубровский.

"Около трети автомобилей, которые могли бы ввезти на нашу территорию – просто сюда не попадут. Цены тоже поднимутся, часть людей просто не сможет удовлетворить свой спрос", – заявил Дубровский.

Напомним, разговоры о том, что в Украине могут запретить авто из США начались еще в прошлом месяце. Поводом послужил проект постановления МВД, который предусматривает "усовершенствование процедуры регистрации транспортных средств". Среди прочего, постановление содержит следующее требование: "если транспортные средства были зарегистрированы в соответствующих органах другого государства, обязательным является представление в сервисные центры МВД регистрационных документов на транспортное средство такого государства или документов, подтверждающих их регистрацию". Вместе с тем в США большая часть битых авто, попадающая на аукцион, получают статус "подлежат утилизации", при этом на них оформляется соответствующая карточка, которая в Украине де-факто выступает в качестве техспаспорта. И если постановление МВД будет поддержано, то документ, в котором указано, что авто подлежит уничтожению, не будет являться основанием для регистрации. Таким образом, транспортное средство попросту невозможно будет легализовать. К слову, это же постановление предусматривает обязательного предоставление еще одного документа на авто, которое покупается за границей. Это, в свою очередь, добавит к стоимости машины еще 150-200 евро.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что из-за карантина продажи авто в Германии упали на колоссальные 40%.