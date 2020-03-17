Заправиться на АЗС в Украине можно не выходя из машины

Обезопасить себя при заправке топливом и не вступать ни с кем в контакт можно просто скачав мобильное приложение.

С 17 марта власти Киева устанавливает ряд ограничений из-за возможного распространения коронавируса. Например, прекратят работу учреждения торговли, кафе, рестораны, спортивные клубы те другое. Сетей АЗК, аптек и продуктовых магазинов эти ограничения не касаются.

Купить топливо можно не контактируя с работниками АЗК glusco.swiss

Например, любой постоянный клиент сети АЗК Glusco и владелец карты лояльности может рассчитаться за приобретенное топливо не выходя из автомобиля, и даже не открывая окна. Установив приложение на смартфон, с помощью сервиса GluscoPay водителю достаточно выбрать АЗК, номер колонки, вид топлива и объем. Далее остается оплатить используя собственные бонусы или выбрав банковскую карточку.

Кроме того, на каждой колонке в сети АЗК Glusco есть QR-код, с помощью которого можно значительно сократить время заправки. Код поможет автоматически определить АЗК и номер колонки, а водителю остается только выбрать вид, объем горючего и оплатить его.

Как писал ранее OBOZREVATEL , украинские владельцы автомобилей BMW и Mini получили доступ к интерактивным сервисам.

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