Запотевание окон в автомобиле: 4 верных способа решить проблему

С похолоданием многие автомобилисты сталкиваются с такой проблемой, как запотевание стекол машины. Вещь неприятная – она не только приносит дискомфорт во время движения, но и может привести к ДТП.

AutoOboz составил список решений, которые помогут устранить запотевание окон в авто.

Вымыть окна изнутри

Фото: carfromjapan.com

Бороться с запотеванием окон можно начав с правильной очистки стекол изнутри автомобиля. Мы часто забываем об этом при мойке автомобиля, и это – большая ошибка. Накапливающиеся на поверхности жировые отложения замедляют испарение влаги. Стоит хорошо вымыть окна с внутренней стороны, как видимость сразу же улучшается. Наилучшие результаты достигаются при чистке обычным очистителем для стекол, который используется дома (желательно использовать прозрачный стеклоочиститель со спиртом).

Заменить воздушный фильтр

Фото: autoguru.com.au

Если окна продолжают запотевать после мытья, рекомендуется проверить воздушный фильтр. Накапливающаяся в нем грязь удерживает влагу в дождливую погоду, которая превращается в водяной пар и оседает на поверхности стекла при включении обдува. В большинстве автомобилей замена – это несложная процедура. Инструкция по замене данного устройства обычно находятся в коробке с новым воздушным фильтром.

Впитать влагу и очистить салон

Фото: toptenzilla.com

Садясь в машину в дождливую погоду, водитель и пассажир "приносят" в салон ненужную влагу вместе со своей одеждой и обувью. Чаще всего влага скапливается на ковриках, и если они остаются мокрыми после поездки, коврики можно "пропитать" бумагой (например, газетой – она лучше всего впитывает влагу). Еще одно решение – использовать в салоне осушитель воздуха. Также желательно после долгой поездки хорошо проветрить машину, открыв все двери на 2–3 минуты. Следующий шаг – тщательное пропылесосить салон.

Использовать кондиционер

Фото: toptenzilla.com

Штатный кондиционер в авто – отличный помощник в борьбе с влагой. Уже через 10 секунд работы системы пар уходит с окон, а излишки влаги, которую способствуют запотеванию окон, исчезают. Кроме того, включение кондиционера зимой защищает компрессор от износа и поломок, требующих дорогостоящего ремонта. Поэтому кондиционер лучше время от времени использовать и в холодную погоду – даже тогда, когда включен отопитель.

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