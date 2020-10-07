Запотевание окон в автомобиле: 4 верных способа решить проблему

С похолоданием многие автомобилисты сталкиваются с такой проблемой, как запотевание стекол машины. Вещь неприятная – она не только приносит дискомфорт во время движения, но и может привести к ДТП.

AutoOboz составил список решений, которые помогут устранить запотевание окон в авто.

Вымыть окна изнутри

Бороться с запотеванием окон можно начав с правильной очистки стекол изнутри автомобиля. Мы часто забываем об этом при мойке автомобиля, и это – большая ошибка. Накапливающиеся на поверхности жировые отложения замедляют испарение влаги. Стоит хорошо вымыть окна с внутренней стороны, как видимость сразу же улучшается. Наилучшие результаты достигаются при чистке обычным очистителем для стекол, который используется дома (желательно использовать прозрачный стеклоочиститель со спиртом).

Заменить воздушный фильтр

Если окна продолжают запотевать после мытья, рекомендуется проверить воздушный фильтр. Накапливающаяся в нем грязь удерживает влагу в дождливую погоду, которая превращается в водяной пар и оседает на поверхности стекла при включении обдува. В большинстве автомобилей замена – это несложная процедура. Инструкция по замене данного устройства обычно находятся в коробке с новым воздушным фильтром.

Впитать влагу и очистить салон

Садясь в машину в дождливую погоду, водитель и пассажир "приносят" в салон ненужную влагу вместе со своей одеждой и обувью. Чаще всего влага скапливается на ковриках, и если они остаются мокрыми после поездки, коврики можно "пропитать" бумагой (например, газетой – она лучше всего впитывает влагу). Еще одно решение – использовать в салоне осушитель воздуха. Также желательно после долгой поездки хорошо проветрить машину, открыв все двери на 2–3 минуты. Следующий шаг – тщательное пропылесосить салон.

Использовать кондиционер

Штатный кондиционер в авто – отличный помощник в борьбе с влагой. Уже через 10 секунд работы системы пар уходит с окон, а излишки влаги, которую способствуют запотеванию окон, исчезают. Кроме того, включение кондиционера зимой защищает компрессор от износа и поломок, требующих дорогостоящего ремонта. Поэтому кондиционер лучше время от времени использовать и в холодную погоду – даже тогда, когда включен отопитель.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как можно поделиться своим техпаспортом с другим водителем в приложении "Дія".