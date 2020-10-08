Запорожский автозавод презентовал новый пригородный автобус ЗАЗ А-08

Сергей Иванов Новости 15:30, 8.10.2020

Запорожский автомобилестроительный завод представил новый автобус ЗАЗ А-08 в модификации "пригородный".

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В рамках выставки "АгроЭкспо-2020" состоялась презентация нового автобуса малого класса. Модель, получившая заводское обозначение А08, предназначен для осуществления пассажирских перевозок на пригородных маршрутах.

ЗАЗ А-08. Фото:
umgukravto.com.ua

Новинка создана с использованием шасси Asia Star, а конструкция кузова и интерьер салона являются собственной разработкой украинского предприятия. В просторном салоне автобуса предусмотрено 28 сидячих местами, а общая вместимость составляет 43 пассажира.

ЗАЗ А-08. Фото:
umgukravto.com.ua
ЗАЗ А-08. Фото:
umgukravto.com.ua

Модель доступна с 3-литровым турбодизельным двигателем Weichai мощностью 103 л.с.., который работает в паре с механической 5-ступенчатой коробкой передач. Силовая установка соответствует экологическому стандарту Евро-5.

ЗАЗ А-08. Фото:
umgukravto.com.ua

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Запорожье организовали сборку кроссовера Renault Arkana.

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