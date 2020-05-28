Запорожец с салоном от Mazda выставили на продажу

Владелец этого Запорожца решил продать свою машину за 400 000 рублей (порядка 5,5 тыс. долларов). Довольно крупная сумма за ЗАЗ-965, который был выпущен в 1966 году. Но все не так просто.

Начнем с дизайна. Внешне б/у Запорожец напоминает классические MINI благодаря декору в ретро-стиле и классическим колесным дискам. Также владелец заменил оптику, добавил новый обвес и перекрасил кузов в сложный серебристо-медный металлик с перламутровым эффектом.

Старый Запорожец с деталями от Mazda выставили на продажу auto.ru

Старый Запорожец с деталями от Mazda выставили на продажу auto.ru

Салон ЗАЗ 965 представляет собой сборную солянку из множества элементов. Но центральными являются детали Мазда – кресла и цифровой щиток приборов позаимствованы у Mazda RX-8, спортивной модели с роторным двигателем, которая больше не производится.

Старый Запорожец с деталями от Mazda выставили на продажу auto.ru

Стандартный 26-сильный двигатель был заменен на 1,3-литровый мотор мощностью 70 л.с. от ZAZ Sens. Еще автомобиль получил новую выхлопную систему, камеру заднего вида и датчик освещенности.

Старый Запорожец с деталями от Mazda выставили на продажу auto.ru

Старый Запорожец с деталями от Mazda выставили на продажу auto.ru

Как рассказывал OBOZREVATEL, целую коллекцию автомобилей СССР продают за $100 000. Не такая большая сумма за классические машины, но их состояние не впечатляет.

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