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31 октября • обновлено в 15:24
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Запас хода 800 км и обтекаемый кузов: назван самый эффективный электрокар

1.5т Читать материал на украинском

При создании электромобиля производители уделяют внимание не только мощности мотора и емкости батарей, но и аэродинамике, которая непосредственно влияет на запас хода.

Как выяснил OBOZREVATEL, в ходе прошедших испытаний в аэродинамической трубе в Италии голландский электромобиль Lightyear One установил рекорд – коэффициент его аэродинамического сопротивления составляет всего 0,2.

Электромобиль Lightyear One установил рекорд низкого аэродинамического сопротивления

Электромобиль Lightyear One установил рекорд низкого аэродинамического сопротивления

lightyear.one

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Обтекаемый кузов был целью разработчиков, ведь чем легче воздуху "обходить" машину во время ее движения, тем ниже расход топлива. Но в случае с электрокарами это положительно отражается на запасе хода, который можно немного увеличить.

Кроме того, в Lightyear One используются новые солнечные батареи — общая площадь фотоэлементов на капоте, крыше и багажнике составляет 5 квадратных метров. Таких масштабов удалось достичь благодаря длинному (5057 мм) и широкому (2000 мм) кузову.

Обтекаемый кузов и солнечные батареи делают Lightyear One очень эффективным

Обтекаемый кузов и солнечные батареи делают Lightyear One очень эффективным

lightyear.one

Благодаря обтекаемости и использованию солнечной энергии запас хода эффектного электромобиля достигает 800 км.

Как рассказывал OBOZREVATEL:

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Тема
Новости автомира
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авто электромобили новости рекорд
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