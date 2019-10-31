Запас хода 800 км и обтекаемый кузов: назван самый эффективный электрокар

При создании электромобиля производители уделяют внимание не только мощности мотора и емкости батарей, но и аэродинамике, которая непосредственно влияет на запас хода.

Как выяснил OBOZREVATEL, в ходе прошедших испытаний в аэродинамической трубе в Италии голландский электромобиль Lightyear One установил рекорд – коэффициент его аэродинамического сопротивления составляет всего 0,2.

Электромобиль Lightyear One установил рекорд низкого аэродинамического сопротивления lightyear.one

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Обтекаемый кузов был целью разработчиков, ведь чем легче воздуху "обходить" машину во время ее движения, тем ниже расход топлива. Но в случае с электрокарами это положительно отражается на запасе хода, который можно немного увеличить.

Кроме того, в Lightyear One используются новые солнечные батареи — общая площадь фотоэлементов на капоте, крыше и багажнике составляет 5 квадратных метров. Таких масштабов удалось достичь благодаря длинному (5057 мм) и широкому (2000 мм) кузову.

Обтекаемый кузов и солнечные батареи делают Lightyear One очень эффективным lightyear.one

Благодаря обтекаемости и использованию солнечной энергии запас хода эффектного электромобиля достигает 800 км.

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