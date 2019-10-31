Запас хода 800 км и обтекаемый кузов: назван самый эффективный электрокар

При создании электромобиля производители уделяют внимание не только мощности мотора и емкости батарей, но и аэродинамике, которая непосредственно влияет на запас хода.
Как выяснил OBOZREVATEL, в ходе прошедших испытаний в аэродинамической трубе в Италии голландский электромобиль Lightyear One установил рекорд – коэффициент его аэродинамического сопротивления составляет всего 0,2.
Электромобиль Lightyear One установил рекорд низкого аэродинамического сопротивления
lightyear.one
Обтекаемый кузов был целью разработчиков, ведь чем легче воздуху "обходить" машину во время ее движения, тем ниже расход топлива. Но в случае с электрокарами это положительно отражается на запасе хода, который можно немного увеличить.
Кроме того, в Lightyear One используются новые солнечные батареи — общая площадь фотоэлементов на капоте, крыше и багажнике составляет 5 квадратных метров. Таких масштабов удалось достичь благодаря длинному (5057 мм) и широкому (2000 мм) кузову.
Обтекаемый кузов и солнечные батареи делают Lightyear One очень эффективным
lightyear.one
Благодаря обтекаемости и использованию солнечной энергии запас хода эффектного электромобиля достигает 800 км.
Как рассказывал OBOZREVATEL:
Audi готовит новый электрический кроссовер на смену "Ауди" ТТ.
Первый электромобиль Mazda удивил необычным кузовом.
Соперник Tesla Model S от Mercedes уже прокатился на видео – стало известно, как он едет.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.