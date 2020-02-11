Замеченный в Украине Bugatti Veyron оказался фейком

Замеченный в Киеве гиперкар Bugatti Veyron оказался фейком. На самом деле автомобиль засняли не в Украине, а в Литве.

Об этом сообщает издание TopGir. В распоряжении сайта оказалось новое фото Bugatti Veyron: на нём запечатлён точной такой же автомобиль на аналогичный локации, но уже с другими номерами: так, если до этого у него и у "соседней" легковшуки были украинские номера, то сейчас – литовские.

Оригинальное фото Bugatti Veyron. У машины литовские номера topgir.com.ua

Данная новость наверняка разочарует многих автомобильных фанатов. Дело в том, что долгие годы ходили слухи о том, в Украине есть как минимум один Bugatti Veyron, однако он ни разу не попадал в поле зрения, и с публикацией новости о том, что в нашей стране засняли такой автомобиль,многие воодушевились. Но, похоже, что "хайп" был поднят зря – на самом деле, фотография "Вейрона" в Украине оказалась качественной работой в Photoshop.

Фото Bugatti в обработке "Фотошопа". Тут гиперкару "нарисовали" украинские номера topgir.com.ua

Отметим, гиперкар Bugatti Veyron выпускался с 2005 по 2015 годы. На своё время это был один из самых мощных автомобилей: только базовая версия обладала мощностью 1001 л.с. Всего было произведено около 500 таких авто, каждое из них стоило как минимум 1,7 млн долларов.

Bugatti Veyron wikipedia.org

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине засняли эксклюзивный Гелендваген за почти полмиллиона долларов: точно такой же автомобиль был когда-то у Януковича.

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