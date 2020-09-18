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Загадочный и необъяснимый маневр водителя Nissan привел к ДТП

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
4,5 т.
Очень странный маневр водителя обернулся аварией. Источник: Скриншот видео

В Венгрии камера дорожного наблюдения зафиксировала довольно необычное ДТП. Водитель пикапа Nissan Navara совершил очень странный и нелогичный маневр, чем спровоцировал столкновение. Впрочем, последствия от его действий могли быть еще куда более печальные.

Соответствующий ролик опубликовал YouTube-канал Magyar Közút (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца новости).

Очень странный маневр водителя обернулся аварией.

Как видно на кадрах, водитель синей "Навары" с прицепом выезжает с прилегающей дороги в крайний левый ряд автомагистрали, причем его траектория – не по ходу, а против движения. По правилам ДД и здравому смыслу он должен был влиться в трафик, как это предписывает разметка и знаки, но вместо этого он поехал попросту "не туда", посчитав, видимо, встречную полосу своей, хотя обе полосы были встречными.

Очень странный маневр водителя обернулся аварией.
Очень странный маневр водителя обернулся аварией.
Очень странный маневр водителя обернулся аварией.

К счастью, в этот момент по встречке ехало небольшое количество автомобилей, и не повезло лишь серебристому вэну, который протаранил Nissan. Но надо отдать должное его водителю: понимая, что столкновения не удастся избежать, автомобилист принял решение направить машину в самое "мягкое" место – между пикапом и прицепом. Это значительно смягчило удар и его последствия.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что полиция оштрафовала водителя Теслы за то, что он спал на скорости 150 км/ч.

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