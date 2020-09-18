Загадочный и необъяснимый маневр водителя Nissan привел к ДТП

В Венгрии камера дорожного наблюдения зафиксировала довольно необычное ДТП. Водитель пикапа Nissan Navara совершил очень странный и нелогичный маневр, чем спровоцировал столкновение. Впрочем, последствия от его действий могли быть еще куда более печальные.

Соответствующий ролик опубликовал YouTube-канал Magyar Közút (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца новости).

Как видно на кадрах, водитель синей "Навары" с прицепом выезжает с прилегающей дороги в крайний левый ряд автомагистрали, причем его траектория – не по ходу, а против движения. По правилам ДД и здравому смыслу он должен был влиться в трафик, как это предписывает разметка и знаки, но вместо этого он поехал попросту "не туда", посчитав, видимо, встречную полосу своей, хотя обе полосы были встречными.

К счастью, в этот момент по встречке ехало небольшое количество автомобилей, и не повезло лишь серебристому вэну, который протаранил Nissan. Но надо отдать должное его водителю: понимая, что столкновения не удастся избежать, автомобилист принял решение направить машину в самое "мягкое" место – между пикапом и прицепом. Это значительно смягчило удар и его последствия.

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