Забытые "Богданы": в сети показали кладбище маршруток в Киеве

Новости 17:55, 3.06.2020 Обновлено: 18:08, 3.06.2020

В Днепровском районе Киева (на ДВРЗ) обнаружили впечатляющее кладбище маршруток. Судя по видео, это списанные автобусы "Богдан", которые ранее обслуживали городские маршруты.

Соответствующий ролик был опубликован в Facebook-сообществе Подслушано у водителей Киеве (первоисточник видео – пользователь TikTok под ником malinov_1van).

Как видно из ролика, в ангаре хранится несколько десятков маршруток "Богдан". Практически все машины в удручающем состоянии. Не исключено, что сейчас эти автобусы используют как доноров запчастей для аналогичных машин, работающих на маршрутах.

Заброшенные "Богданы"
Скриншот видео
Заброшенные "Богданы"
Скриншот видео

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в США обнаружили свалку выброшенных электромобилей.

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