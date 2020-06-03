Забытые "Богданы": в сети показали кладбище маршруток в Киеве

В Днепровском районе Киева (на ДВРЗ) обнаружили впечатляющее кладбище маршруток. Судя по видео, это списанные автобусы "Богдан", которые ранее обслуживали городские маршруты.

Соответствующий ролик был опубликован в Facebook-сообществе Подслушано у водителей Киеве (первоисточник видео – пользователь TikTok под ником malinov_1van).

Как видно из ролика, в ангаре хранится несколько десятков маршруток "Богдан". Практически все машины в удручающем состоянии. Не исключено, что сейчас эти автобусы используют как доноров запчастей для аналогичных машин, работающих на маршрутах.

Заброшенные "Богданы" Скриншот видео

Заброшенные "Богданы" Скриншот видео

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в США обнаружили свалку выброшенных электромобилей.

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