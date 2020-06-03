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3 июня • обновлено в 18:09
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Забытые "Богданы": в сети показали кладбище маршруток в Киеве

1.3т
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В Днепровском районе Киева (на ДВРЗ) обнаружили впечатляющее кладбище маршруток. Судя по видео, это списанные автобусы "Богдан", которые ранее обслуживали городские маршруты.

Соответствующий ролик был опубликован в Facebook-сообществе Подслушано у водителей Киеве (первоисточник видео – пользователь TikTok под ником malinov_1van).

Как видно из ролика, в ангаре хранится несколько десятков маршруток "Богдан". Практически все машины в удручающем состоянии. Не исключено, что сейчас эти автобусы используют как доноров запчастей для аналогичных машин, работающих на маршрутах.

Заброшенные "Богданы"

Заброшенные "Богданы"

Скриншот видео

Заброшенные "Богданы"

Заброшенные "Богданы"

Скриншот видео

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в США обнаружили свалку выброшенных электромобилей.

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Тема
Автоновости Украины
Теги
видео автобус авто
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