Забудьте про Ниву и УАЗ: в сети показали Копейку 4х4 с V8 от Toyota

Во времена СССР ВАЗ-2101 был одним из наиболее популярных народных авто. И сейчас на дорогах можно увидеть эти машины. Но внедорожником Копейку нельзя было назвать никогда.

До этого момента, пока старый компактный седан Лада не превратили в мощный вездеход. Отдача силовой установки действительно потрясает, но об этом позже. Сперва изучим внешность, ведь дизайн автомобиля сильно изменился.

ВАЗ 2101 превратили во внедорожник carakoom.com

В первую очередь внимание привлекают огромные 37-дюймовые колеса. Разумеется, здесь агрессивная внедорожная резина – другого на этом автомобиле никто не ожидал. Для таких колес арки пришлось увеличить и дополнить пластиковыми расширителями.

ВАЗ 2101 превратили в вездеход carakoom.com

Кроме того, внедорожник ВАЗ 2101 получил усиленные бамперы и шноркель. Внешними изменениями машина не обошлась. Детали подвески и раздаточная коробка достались от знаменитого японского внедорожника Nissan Patrol.

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Автоматическая КПП от Toyota, от нее же двигатель V8 мощностью 280 л.с. В общем, ВАЗовская Копейка никогда и рядом не стояла с такими компонентами и характеристиками. Конечно, теперь это фактически другой автомобиль, который имеет мало общего с изначальной моделью.

ВАЗ 2101 превратили во внедорожник carakoom.com

ВАЗ 2101 превратили во внедорожник carakoom.com

Напомним, OBOZREVATEL рассказывал о страшном вездеходе, который сделали из ГАЗели и грузовика ГАЗ-66.