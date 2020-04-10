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10 апреля • обновлено в 09:07
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Забудьте про Ниву и УАЗ: в сети показали Копейку 4х4 с V8 от Toyota

1.6т
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Во времена СССР ВАЗ-2101 был одним из наиболее популярных народных авто. И сейчас на дорогах можно увидеть эти машины. Но внедорожником Копейку нельзя было назвать никогда.

До этого момента, пока старый компактный седан Лада не превратили в мощный вездеход. Отдача силовой установки действительно потрясает, но об этом позже. Сперва изучим внешность, ведь дизайн автомобиля сильно изменился.

ВАЗ 2101 превратили во внедорожник

ВАЗ 2101 превратили во внедорожник

carakoom.com

В первую очередь внимание привлекают огромные 37-дюймовые колеса. Разумеется, здесь агрессивная внедорожная резина – другого на этом автомобиле никто не ожидал. Для таких колес арки пришлось увеличить и дополнить пластиковыми расширителями.

ВАЗ 2101 превратили в вездеход

ВАЗ 2101 превратили в вездеход

carakoom.com

Кроме того, внедорожник ВАЗ 2101 получил усиленные бамперы и шноркель. Внешними изменениями машина не обошлась. Детали подвески и раздаточная коробка достались от знаменитого японского внедорожника Nissan Patrol.

ЧИТАЙТЕ: Лада Нива превратили в шестиколесный танк и выставили на продажу

Автоматическая КПП от Toyota, от нее же двигатель V8 мощностью 280 л.с. В общем, ВАЗовская Копейка никогда и рядом не стояла с такими компонентами и характеристиками. Конечно, теперь это фактически другой автомобиль, который имеет мало общего с изначальной моделью.

ВАЗ 2101 превратили во внедорожник

ВАЗ 2101 превратили во внедорожник

carakoom.com

ВАЗ 2101 превратили во внедорожник

ВАЗ 2101 превратили во внедорожник

carakoom.com

Напомним, OBOZREVATEL рассказывал о страшном вездеходе, который сделали из ГАЗели и грузовика ГАЗ-66.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
внедорожник Toyota Лада ВАЗ б/у автомобиль авто
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