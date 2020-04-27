Заброшенную Subaru Impreza WRX нашли прямо возле дороги

Subaru Impreza WRX – культовый автомобиль, который особо ценен в среде коллекционеров и автомобильных фанатов. Тем не менее, не все экземпляры этой модели похвастать гаражным хранением и хорошим состоянием.

Так, один из Subaru Impreza WRX первого поколения был обнаружен брошенным прямо на улице в Гонконге. Судя по фото, которые появились в Facebook-сообществе Abandoned, rotten & rusty cars, автомобиль покинули у дороги достаточно давно.

Заброшенная Subaru Impreza WRX Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

У ярко-желтого Subaru уже начало слазить ЛКП и появилась сквозная ржавчина. Кроме того, машина стала покрываться травой.

Заброшенная Subaru Impreza WRX Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Заброшенная Subaru Impreza WRX Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Заброшенная Subaru Impreza WRX Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Заброшенная Subaru Impreza WRX Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Заброшенная Subaru Impreza WRX Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Subaru Impreza WRX первого поколения выпускалась с 1992 по 2000 годы. От большинства аналогов спортивный седан/хетчбэк отличался более мощным двигателем (оппозитный мотор развивал от 211 до 320 л.с. в зависимости от модификации), другими настройками подвески, меньшим клиренсом и внешним обвесом с большим антикрылом на крышке багажника. Привод, естественно, 4х4.

Subaru Impreza WRX (1992-2000) jalopnik.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что стали известны характеристики первого электромобиля Subaru.