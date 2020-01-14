Гроза нарушителей парковки: в Киеве начали работать новые эвакуаторы

На столичные дороги выехали эвакуаторы нового типа. Они в 10-15 раз эффективнее старых аналогов.

Как говорится на странице "Інспекції з паркування" в Facebook, в Киеве появилось два эвакуатора, которые забирают автомобиль, нарушающий правила парковки, всего за одну минуту. Для сравнения, старые эвакуаторы загружали машину за 10-15 мин.

Новые модели обладают боковой загрузкой и полностью автоматизированным механизмом, что позволяет существенно экономить время. Также в случае с этой спецтехникой нет необходимости фиксировать колеса машины.

Парковщики отметили, что на эвакуаторы не было потрачено ни единой копейки из бюджета. "Мы нашли способ, когда желающие предприятия могут участвовать в предоставлении услуг эвакуации", – говорится в сообщении киевской Инспекции по парковке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинцы купили в 2019 году рекордное количество машин.

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