Забавное ДТП двух одинаковых электрокаров в Киеве попало на фото

В центре Киева произошло ДТП из разряда необычных совпадений. Дорогу не поделили два электромобиля Nissan Leaf, причем оба относятся к конкурирующим службам такси – Uklon и Uber.

Как отмечает издание Autogeek, в распоряжении которого оказались фото аварии, случай произошёл на пересечении улиц Почайнинская и Туровская.

Два Nissan Leaf не поделили дорогу Неллі Вернер/AUTOGEEK

Судя по расположению автомобилей и наличию знаков, виноват в случившемся серый Nissan Leaf – он не предоставил преимущество синему Лифу, который ехал по главной дороге (к тому же, он ещё и был у первого помехой справа).

Два Nissan Leaf не поделили дорогу Неллі Вернер/AUTOGEEK

Впрочем, ДТП оказалось лёгким – оба электрокара получили незначительные повреждения. Среди людей, к счастью, никто не пострадал.

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