За парковку на местах для инвалидов хотят наказывать по-новому

Группа депутатов внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающий изменения в процедуре наказания за парковку на местах для инвалидов.

Информация появилась на портала ВРУ. Для того, чтобы не отвлекать полицию, для решения данной проблемы предлагается задействовать инспекторов по парковке. Группа народных депутатов зарегистрировала проект №4594 "Про внесение изменений в статью 219 Кодекса Украины про административные правонарушения".

В соответствии с документом предлагается расширить полномочия инспекторов по парковке. В настоящее время в списке их полномочий – рассмотрение дел о нарушении ПДД, в соответствии с которыми предусмотрена ответственность в частях 1, 3 и 6 ст.122 КУпАП – за нарушение правил остановки и стоянки, а также частей 1, 2 и 8 ст.152-1 КУпАП – за нарушение порядка и правил платной парковки.

Народные избранники предлагают расширить список полномочий инспекторов по парковке частью 5 ст.122 КУпАП – остановка или стоянка на местах, предназначенных для автомобилей, которым управляю люди с инвалидностью или в которых таких людей перевозят, которая пока относится к компетенции полиции.

В таком случае, по мнению инициаторов законопроекта, инспекторы по парковке смогут более оперативно реагировать на данный вид правонарушений, а полиции даст возможность заниматься выполнением более серьезных задач.

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