За кемпером за $290 тысяч выстроилась очередь на 9 месяцев

Американская компания Outside Van представила дом на колесах под названием Elevate. Несмотря на солидную цену в $290 тысяч очередь на новинку выстроилась на 9 месяцев.

Об этом сообщает Business Insider. Основой для создания кемпера мастера компании выбрали полноприводную версию фургона Mercedes-Benz Sprinter с высокой крышей.

Elevate получил все необходимое оборудование для путешествий и отдыха outsidevan.com

Автомобиль получил все необходимое оборудование для путешествий и отдыха, а благодаря полноприводной трансмиссии и увеличенному дорожному просвету, обитатели этого дома на колесах смогут забраться в труднодоступные места, максимально удаленные от шумных мегаполисов.

Elevate предназначен для комфортного путешествия компании из 6 человек outsidevan.com

По словам менеджера компании Outside Van Брайана Ягодника (Brian Jagodnik), пандемия коронавируса вызвала небывалый спрос на рынке домов на колесах. Это обусловлено как социальным дистанцированием, так и прекращением авиа- и железнодорожного сообщения. В результате за Elevate уже выстроилась очередь на много месяцев вперед.

Пандемия коронавируса вызвала небывалый спрос на рынке домов на колесах outsidevan.com

На создание проекта ушло полгода, а еще 4,5 месяца понадобилось, чтобы построить первый образец машины. Elevate предназначен для комфортного путешествия компании из 6 человек. Он снабжен электроплитой, мойкой, холодильником, всей необходимой кухонной мебелью, двумя душевыми и биотуалетом.

Кемпер снабжен электроплитой, мойкой, холодильником, всей необходимой кухонной мебелью, двумя душевыми и биотуалетом outsidevan.com

Развлекать обитателей кемпера будет аудиосистема JL Audio. Питание для электроприборов обеспечивают два мощных аккумулятора AGM, а также солнечная панель Zamp Solar на крыше на 225 Вт. Дополнительный генератор заряжает АКБ в процессе движения или при работе двигателя на холостом ходу.

В зависимости от компании в салоне можно организовать несколько спальных мест outsidevan.com

В диванах предусмотрены ниши для вещей outsidevan.com

В автомобиле есть многочисленные отделения для багажа и спортивного инвентаря, а вещи, которые не поместились в салоне, можно разместить на крыше в двух багажниках SkyBox 12 Carbonite объемом 340 л каждый. На стоянке можно растянуть специальный тент.

На крыше установили складной тент и два вместительных багажника outsidevan.com

Для любителей активного отдыха на двери смонтировали каркас для крепления пары велосипедов outsidevan.com

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