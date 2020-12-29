За кемпером за $290 тысяч выстроилась очередь на 9 месяцев

Американская компания Outside Van представила дом на колесах под названием Elevate. Несмотря на солидную цену в $290 тысяч очередь на новинку выстроилась на 9 месяцев.

Об этом сообщает Business Insider. Основой для создания кемпера мастера компании выбрали полноприводную версию фургона Mercedes-Benz Sprinter с высокой крышей.

Автомобиль получил все необходимое оборудование для путешествий и отдыха, а благодаря полноприводной трансмиссии и увеличенному дорожному просвету, обитатели этого дома на колесах смогут забраться в труднодоступные места, максимально удаленные от шумных мегаполисов.

По словам менеджера компании Outside Van Брайана Ягодника (Brian Jagodnik), пандемия коронавируса вызвала небывалый спрос на рынке домов на колесах. Это обусловлено как социальным дистанцированием, так и прекращением авиа- и железнодорожного сообщения. В результате за Elevate уже выстроилась очередь на много месяцев вперед.

На создание проекта ушло полгода, а еще 4,5 месяца понадобилось, чтобы построить первый образец машины. Elevate предназначен для комфортного путешествия компании из 6 человек. Он снабжен электроплитой, мойкой, холодильником, всей необходимой кухонной мебелью, двумя душевыми и биотуалетом.

Развлекать обитателей кемпера будет аудиосистема JL Audio. Питание для электроприборов обеспечивают два мощных аккумулятора AGM, а также солнечная панель Zamp Solar на крыше на 225 Вт. Дополнительный генератор заряжает АКБ в процессе движения или при работе двигателя на холостом ходу.

В автомобиле есть многочисленные отделения для багажа и спортивного инвентаря, а вещи, которые не поместились в салоне, можно разместить на крыше в двух багажниках SkyBox 12 Carbonite объемом 340 л каждый. На стоянке можно растянуть специальный тент.

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