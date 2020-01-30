За какие авто украинцам нужно заплатить налог 25 000 грн: в списке уже 174 машины

Государственная налоговая служба Украины сообщила, на какие автомобили распространяется налог на роскошь в 2020 году в рамках нового налогового закона. Об этом она написала в своём Facebook.

Как отмечает ГФС, специальные условия налогового обложения в этом году распространяется на 172 автомобиля [сейчас их уже 174 – ред]. Это машины таких марок, как AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lincoln, Maserati, Mclaren, Mercedes-Benz, Polestar, Porsche, Rezvani, Rolls-Royce, Tesla та Toyota.

Однако, касается это абсолютно не всех моделей данных брендов, а лишь тех машин, чей возраст составляет до 5 лет и чья стоимость составляет свыше 1 771 125 грн (более 375 минимальных зарплат). К слову, ранее налог на роскошные авто рассчитывался из расчёта объема двигателя автомобиля, но теперь условия изменились.

В 2020 году налог на роскошь распространяется уже как минимум на 174 авто

Сумма налога для владельцев люксовых машин составляет 25 000 грн. Оплатить его нужно в течение 60 дней с момента получения уведомления. С полным списком машин, которые попали под дополнительное налогообложение, можно ознакомиться на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о том, как именно нужно платить налог на роскошные авто, и что делать в том случае, если машину перепродали или украли.

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