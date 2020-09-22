Автомобиль со следами от пуль выставили на продажу за $5000

В сети выставили на продажу необычный автомобиль. Это пикап на базе Hudson Super Six 1947 года, который изначально нашли в пустыне со следами от пуль на кузове.

Объявление о продаже "Хадсона" было размещено на сайте eBay. В описании отмечается, что пикап обнаружили в пустыне Нью-Мексико, причем простоял он там, судя по состоянию, не один год – машина сильно поржавела, плюс у нее отсутствует множество комплектующих (двигатель, оптика, часть салона и др.), не говоря уже о том, что в ней кого-то могли убить, учитывая "прострелы" в районе дверей и крыльев.

Пикап со следами от пуль выставили на продажу за 5000 долларов. Фото: ebay.com

Несмотря на то, что автомобиль выглядит плохо и пребывает не на ходу (однако его можно транспортировать – шины не спущены), продают раритет за немалую сумму – 4950 долларов. Столь высокая цена объясняется тем, что это редкий автомобиль – в свое время было выпущено всего 2,1 тыс. таких пикапов, поэтому он высоко ценится среди коллекционеров. Например, недавно отреставрированный Hudson Pickup продали за 160 000 долларов.

Пикап со следами от пуль выставили на продажу за 5000 долларов. Фото: ebay.com

Пикап со следами от пуль выставили на продажу за 5000 долларов. Фото: ebay.com

Пикап со следами от пуль выставили на продажу за 5000 долларов. Фото: ebay.com

Пикап со следами от пуль выставили на продажу за 5000 долларов. Фото: ebay.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на продажу выставили редкий Porsche, который простоял бесхозным 25 лет.