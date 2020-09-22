Автомобиль со следами от пуль выставили на продажу за $5000

В сети выставили на продажу необычный автомобиль. Это пикап на базе Hudson Super Six 1947 года, который изначально нашли в пустыне со следами от пуль на кузове.

Объявление о продаже "Хадсона" было размещено на сайте eBay. В описании отмечается, что пикап обнаружили в пустыне Нью-Мексико, причем простоял он там, судя по состоянию, не один год – машина сильно поржавела, плюс у нее отсутствует множество комплектующих (двигатель, оптика, часть салона и др.), не говоря уже о том, что в ней кого-то могли убить, учитывая "прострелы" в районе дверей и крыльев.

Несмотря на то, что автомобиль выглядит плохо и пребывает не на ходу (однако его можно транспортировать – шины не спущены), продают раритет за немалую сумму – 4950 долларов. Столь высокая цена объясняется тем, что это редкий автомобиль – в свое время было выпущено всего 2,1 тыс. таких пикапов, поэтому он высоко ценится среди коллекционеров. Например, недавно отреставрированный Hudson Pickup продали за 160 000 долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на продажу выставили редкий Porsche, который простоял бесхозным 25 лет.