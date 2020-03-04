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4 марта • обновлено в 17:23
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За 35-летнюю Audi хотят выручить 500 000 евро

1.1т
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На одном из американских аукционов появился уникальный лот – культовое купе Audi Sport quattro 1985 года выпуска. Сегодня это супер редкое и эксклюзивное авто, а потому цена у него – космическая.

Audi Sport quattro – настоящая легенда ралли 80-х годов. Всего для продажи было выпущено 214 таких авто (машина производилась в 1984-1985 годах), и как раз сейчас один из этих экземпляров выставили на продажу. Как выяснил OBOZREVATEL, за автомобиль планируют выручить минимум 500 000 евро (ценовой прогноз – 550 000 – 700 000 долларов). Исходя из прежней розничной цены в 203 850 немецких марок (около 100 000 евро), это будет пятикратное увеличение цены!

Audi Sport Quattro

Audi Sport Quattro

goodingco.com

Выставленная на аукцион Ауди была экспортирована в Соединенные Штаты в 1986 году. Автомобиль был полностью новым, его доставили для участия североамериканского подразделения Audi в гонке Pikes Peak. После гонки машина ушла в частные руки, и к настоящему моменту она уже прошла путь от коллекционера к коллекционеру, выиграла несколько призов на выставках классических автомобилей и проехала всего 56 000 км.

Audi Sport Quattro

Audi Sport Quattro

goodingco.com

Тем не менее, несмотря на столь небольшой пробег, темно-красная Audi Sport quattro прошла капремонт (на 55 000 км пробега), в ходе которого была восстановлена до состояния "из салона": мастера перебрали двигатель, трансмиссию, пересмотрели подвеску и карданные валы, освежили кузов и салон. Работы над машиной длились 13 месяцев, в общей сложности на них ушло потрачено свыше 100 000 долларов.

Audi Sport Quattro

Audi Sport Quattro

goodingco.com

Audi Sport Quattro

Audi Sport Quattro

goodingco.com

Автомобиль поставляется в комплекте с оригинальными инструментами, домкратом, инструкцией по эксплуатации и четырехточечными ремнями Sabelt.

Audi Sport Quattro

Audi Sport Quattro

goodingco.com

Audi Sport Quattro

Audi Sport Quattro

goodingco.com

Audi Sport Quattro

Audi Sport Quattro

goodingco.com

Audi Sport Quattro

Audi Sport Quattro

goodingco.com

Торги пройдут на аукционе Gooding & Company в штате Флорида. Состоятся они 6 марта.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, у перового электромобиля Audi обнаружили странный глюк (такой электрокаров не свойственен).

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Автор
Виталий Сазонов
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