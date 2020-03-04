За 35-летнюю Audi хотят выручить 500 000 евро

На одном из американских аукционов появился уникальный лот – культовое купе Audi Sport quattro 1985 года выпуска. Сегодня это супер редкое и эксклюзивное авто, а потому цена у него – космическая.

Audi Sport quattro – настоящая легенда ралли 80-х годов. Всего для продажи было выпущено 214 таких авто (машина производилась в 1984-1985 годах), и как раз сейчас один из этих экземпляров выставили на продажу. Как выяснил OBOZREVATEL, за автомобиль планируют выручить минимум 500 000 евро (ценовой прогноз – 550 000 – 700 000 долларов). Исходя из прежней розничной цены в 203 850 немецких марок (около 100 000 евро), это будет пятикратное увеличение цены!

Audi Sport Quattro goodingco.com

Выставленная на аукцион Ауди была экспортирована в Соединенные Штаты в 1986 году. Автомобиль был полностью новым, его доставили для участия североамериканского подразделения Audi в гонке Pikes Peak. После гонки машина ушла в частные руки, и к настоящему моменту она уже прошла путь от коллекционера к коллекционеру, выиграла несколько призов на выставках классических автомобилей и проехала всего 56 000 км.

Audi Sport Quattro goodingco.com

Тем не менее, несмотря на столь небольшой пробег, темно-красная Audi Sport quattro прошла капремонт (на 55 000 км пробега), в ходе которого была восстановлена до состояния "из салона": мастера перебрали двигатель, трансмиссию, пересмотрели подвеску и карданные валы, освежили кузов и салон. Работы над машиной длились 13 месяцев, в общей сложности на них ушло потрачено свыше 100 000 долларов.

Audi Sport Quattro goodingco.com

Audi Sport Quattro goodingco.com

Автомобиль поставляется в комплекте с оригинальными инструментами, домкратом, инструкцией по эксплуатации и четырехточечными ремнями Sabelt.

Audi Sport Quattro goodingco.com

Audi Sport Quattro goodingco.com

Audi Sport Quattro goodingco.com

Audi Sport Quattro goodingco.com

Торги пройдут на аукционе Gooding & Company в штате Флорида. Состоятся они 6 марта.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, у перового электромобиля Audi обнаружили странный глюк (такой электрокаров не свойственен).

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