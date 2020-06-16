"Ява" отдыхает: мотоцикл 1977 года продали за $100 000

Недавно на eBay за немалые 100 000 долларов продали мотоцикл 1977 года выпуска. На вид это вполне обычный байк, однако среди коллекционеров и фанатов его называют "Ferrari среди мотоциклов".

Почему этот мотоцикл такой особенный и почему у него такая цена? Дело в том, что речь идет о модели под названием MV Agusta 850SS. Это чрезвычайный редкий байк (всего было сделано менее 50 штук) и, кроме того, он оснащен один из самых прекрасных мотоциклетных моторов – 0,83-литровым блоком с воздушным охлаждением, состыкованным с выхлопной системой Lafrancon.

Мотоцикл MV Agusta 850SS eBay

Помимо этого, у мотоцикла ещё и небольшой пробег – всего чуть более 4500 км.

Мотоцикл MV Agusta 850SS eBay

Интересна история и самой фирмы-разработчика. Компания MV Agusta была основана в 1945 году Джованни Агустом, она довольно быстро превратилась из семейного бизнеса в международного игрока рынка транспортной техники. Наибольшую славу фирма поучила как производитель первых в мире серийных четырехцилиндровых мотоциклов. В 1976-м, со смертью преемника основателя, Доменика Агуста, компания "выпала" из игры. 1980-е были для компании ещё более тяжелыми, но со временем ей все же удалось вернуться на рынок – произошло это уже в 90-х.

Мотоцикл MV Agusta 850SS eBay

Мотоцикл MV Agusta 850SS eBay

Мотоцикл MV Agusta 850SS eBay

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