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7 февраля • обновлено в 07:37
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Японское качество: Nissan с пробегом 1,6 млн км удивил состоянием

6.2т
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Американское представительство Nissan рассказало о 12,5-летнем пикапе Frontier, который к настоящему моменту проехал 1,6 млн км. Примечательно, что авто до сих пор выглядит "свежо".

Как выяснил OBOZREVATEL, пикап Nissan Frontier был куплен жителем Чикаго и водителем по профессии Брайаном Мерфи в июне 2007 года. Ежедневно 62-летний владелец проводит за рулём около 13 часов, в год он проезжает в среднем 124 000 км, тогда как среднестатистический американец такого же возраста "накатывает" в среднем 25 000 км за 12 месяцев. Отсюда у автомобиля такой пробег за сравнительно небольшое время.

Nissan Frontier с пробегом 1 600 000 км

Nissan Frontier с пробегом 1 600 000 км

nissanusa.com

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По словам Мерфи, он не сомневался, что его Nissan Frontier проедет 1 млн миль (1,6 млн км). Как заявил владелец, секрет успеха состоит в том, что он всегда осторожно ездит и меняет масло каждые 16 000 км.

Nissan Frontier с пробегом 1 600 000 км

Nissan Frontier с пробегом 1 600 000 км

nissanusa.com

Nissan Frontier с пробегом 1 600 000 км

Nissan Frontier с пробегом 1 600 000 км

nissanusa.com

Nissan Frontier с пробегом 1 600 000 км

Nissan Frontier с пробегом 1 600 000 км

nissanusa.com

Nissan Frontier с пробегом 1 600 000 км

Nissan Frontier с пробегом 1 600 000 км

nissanusa.com

При этом пикап пребывает в очень хорошем состоянии, что для машин с таким пробегом– большая редкость. За годы эксплуатации у этого Ниссана не было какого-либо серьезного ремонта, замене подвергли лишь те комплектующие, для которых изнашивание с годами является обычным делом. В списке значатся:

  • радиатор и генератор (замена была проведена примерно на 720 000 км);

  • водительское сиденье (800 000 км);

  • цепь ГРМ (1,12 млн км, профилактическая замена);

  • сцепление (1,28 млн км).

Nissan Frontier с пробегом 1 600 000 км

Nissan Frontier с пробегом 1 600 000 км

nissanusa.com

Nissan Frontier с пробегом 1 600 000 км

Nissan Frontier с пробегом 1 600 000 км

nissanusa.com

Nissan Frontier с пробегом 1 600 000 км

Nissan Frontier с пробегом 1 600 000 км

nissanusa.com

Владелец Ниссана с рекордным пробегом заявил, что он и дальше будет ездить на нём. "Мой пикап заслуживает отдыха, но я должен работать", – сказал Мерфи.

Nissan Frontier с пробегом 1 600 000 км

Nissan Frontier с пробегом 1 600 000 км

nissanusa.com

Nissan Frontier с пробегом 1 600 000 км

Nissan Frontier с пробегом 1 600 000 км

nissanusa.com

Nissan Frontier с пробегом 1 600 000 км

Nissan Frontier с пробегом 1 600 000 км

nissanusa.com

Nissan Frontier с пробегом 1 600 000 км

Nissan Frontier с пробегом 1 600 000 км

nissanusa.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал список автомобилей, которые без особого ремонта могут проехать 300 000 км.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
б/у автомобиль Nissan
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