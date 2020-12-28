Япония объявила о запрете продаж бензиновых и дизельных авто

В минувшую пятницу, 25 декабря, правительство Японии представило план по "озеленению" транспорта. Одним из его пунктов стал отказ от продаж новых бензиновых и дизельных авто c середины следующего дестилетия.

Как пишет Reuters, согласно этой программе топливные машины будут запрещены в "Стране восходящего солнца" с 2035 года. Исключение сделали лишь для гибридов – их разрешат продавать до 2050 года.

Взамен власти Японии хочет стимулировать рост продаж электрокаров. Для этого правительство, среди прочего, намерено обеспечить снижение цен на аккумуляторы более чем вдвое к 2030 году. Для понимания, сейчас в среднем стоимость производства одного киловатт-часа для АКБ электромобилей составляет 137 долларов. В ближайшие годы соответствующий показатель планируют опустить как минимум до 100 долларов за 1 кВтч.

Кроме того, правительство намерено предложить налоговые льготы и другие формы финансовой поддержки компаниям, которые связаны с чистой энергетикой. Всего до 2030 года Япония инвестирует в развитие этого направления 870 млрд долларов, еще 1,8 трлн долларов будет потрачено в период с 2030 по 2050 годы.

Конечная цель этого плана – полный отказ от ископаемых источников энергии к середине текущего столетия.

Как ранее писал OBOZREVATEL: