Япония хочет запретить машины с ДВС к 2030-2035 году

Япония может запретить продажу новых автомобилей с бензиновым двигателем к середине 2030-х годов в пользу гибридных или электрических транспортных средств.

Об этом сообщила японская телекомпания NHK. Этот шаг последовал за недавним обещанием премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги сократить выбросы углерода в стране до нуля к 2050 году. Разработкой законопроекта займется японское Министерство экономики, промышленности и торговли. Проект обещают представить до конца нынешнего года.

Если запрет введут, уже через 10-15 лет в стране будет разрешено продавать только электрифицированные и гибридные автомобили, а машины с традиционными ДВС окажутся "вне закона".

В прошлом месяце один из топ-менеджеров Nissan Ашвани Гупта сообщил, что компания готова отреагировать на решение Великобритании об ускорении срока вывода из эксплуатации новых бензиновых и дизельных автомобилей к 2030 году.

Ожидается, что в Японии доля электромобилей вырастет до 55% в 2030 году, говорится в отчете Boston Consulting Group. Увеличение доли продаж электромобилей обусловлено снижением стоимости аккумуляторов.

Япония, Китай и Южная Корея недавно обнародовали планы и цели по прекращению выбросов углерода. Помимо Великобритании, Норвегии, Германия, а также отдельные регионы США и Канады планируют ввести ограничения на использование автомобилей, работающих на ископаемом топливе. Ожидается, что Европейский Союз примет решение о будущих ограничениях уже в этом месяце.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, стала известна дата начала продаж электрического кроссовера Dacia, а шведская компания Volvo заявила о полном отказе от бензиновых и дизельных авто.