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7 апреля • обновлено в 12:28
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Яхта на колесах: кабриолет Mercedes-Benz получил уникальный дизайн

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Дебют этого авто должен был состояться на Женевском автошоу, но, его отменили из-за эпидемии коронавируса. Однако ничто не помешает насладиться стильным обликом Hofele HE онлайн.

Нofele HE изготовлен в единственном экземпляре к автошоу в Женеве

Нofele HE изготовлен в единственном экземпляре к автошоу в Женеве

hofele.com

Дизайн-ателье Hofele много лет занимается тюнингом и промышленным дизайном. Основатель династии Карл Хофеле работал в компании Карла Бенца над авиационными моторами, его сын Бруно принимал участие в создании легендарного Unimog, а молодое поколение семьи сегодня занимается автомобильным дизайном.

Нofele HE

Нofele HE

hofele.com

Очередное детище компании Hofele получилось очень стильным и элегантым. За основу для проекта был взят кабриолет Mercedes-AMG E53, а вдохновение мастера компании черпали в облике роскошных яхт.

Автомобиль окрашен в глубокий и насыщенный оттенок синего цвета Royal Peacock Blue. Передний бампер собственного дизайна получил хромированную окантовку боковых воздухозаборников и черные полированные вставки по центру. Новая облицовка радиатора украшена широкими вертикальными планками с фирменной эмблемой ателье по центру.

Сзади появился новый бампер с диффузором и квартетом хромированных патрубков выхлопной системы, Он украшен черными полированными вставками и хромированными акцентами.

Дополняют стильный облик кабриолета 21-дюймовые легкосплавные диски в форме турбин

Дополняют стильный облик кабриолета 21-дюймовые легкосплавные диски в форме турбин

hofele.com

Не менее эффектно выглядит салон кабриолета, который отделан кожей Nappa оттенка Magnolia и контрастными синими вставками цвета Royal Blue. Для большей эксклюзивности на полу машины – коврики из овечьей шерсти.

Нofele HE

Нofele HE

hofele.com

Нofele HE

Нofele HE

hofele.com

В техническом плане это все тот же кабриолет Mercedes-AMG E53, который оснащен 3-литровой рядной "шестеркой" с двумя турбинами и стартер-генератором на 48В. Силовой агрегат развивае 435 л.с. и 520 Нм крутящего момента, а еще 22 "лошадки" и 250 Нм добавляем вспомогательный электромотор. В результате кабриолет способен разогнаться до перовой "сотни" за 4,4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Нofele HE

Нofele HE

hofele.com

Но, глядя на этот автомобиль, вовсе не хочется мчаться с такой скоростью. Наоборот, он явно предназначен для неторопливого драйва по улицам Ниццы или вдоль набережной Монте-Карло…

Нofele HE

Нofele HE

hofele.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, на продажу выставили классический лимузин Mercedes-Benz 600 с салоном от Maybach 62.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Германия
Теги
новые авто авто новости Mercedes-Benz тюнинг
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