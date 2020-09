Взрыв 3000-сильного двигателя автомобиля засняли на видео

В США довольно неожиданными последствиями обернулись испытания высокомодифицированного пикапа Dodge Ram. Во время "разгона" на диностенде 3000-сильный дизельный двигатель Cummins автомобиля не выдержал нагрузок и взорвался.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Its Loud Just Cause ( чтобы посмотреть видео, досколльте до конца новости).

Испытания мотора проходили на специальной площадке в окружении толпы, а в самой машине находилось двое людей. Когда двигатель вышел на очень высокие обороты, он начал дымить, а затем и вовсе взлетел на воздух, полностью разорвав переднюю часть пикапа.

Среди зрителей обошлось без пострадавших, а пассажиры авто отделались легкими ожогами и царапинами.

Специалисты считают, что взрыв мог произойти из-за попадания масла в камеру сгорания, а также выхода из строя форсунок или топливного насоса высокого давления. Это, свою очередь, привело к резко неконтролируемому скачку оборотов и "разносу" двигателя.

