Выжил через 20 лет: давно угнанный Land Cruiser внезапно нашелся

В свое время Toyota Land Cruiser 100 был настолько популярен, что некоторые владельцы теряли свои машины из-за воров. Один из таких автомобилей украли около 20 лет назад.

Теперь автомобиль нашли. Спустя 18 лет, если быть точными. Идентифицировать находку удалось в ходе постановки машины на учет, во время сверки VIN-номера.

Угнанный Land Cruiser нашли спустя 20 лет drom.ru

Полиция нашла внедорожник в Иркутской области РФ, хотя украли машину давным-давно в Москве. Кроме Тойота Ленд Крузер также удалось найти Lexus LX и GS, при этом последний – в количестве двух штук, и Тойота Королла.

В России нашли несколько украденных автомобилей drom.ru

Остальные машины были украдены в период 2009-2010 гг. Но Toyota LC100 угнали как раз в "отголоски" девяностых, когда черные большие внедорожники привлекали много внимания. Интересно, что спустя такое количество времени автомобиль неплохо сохранился и находится в рабочем состоянии.

В России нашли несколько украденных автомобилей drom.ru

В России нашли несколько украденных автомобилей drom.ru

В России нашли несколько украденных автомобилей drom.ru

Напомним, как рассказывал OBOZREVATEL, самый большой внедорожник Тойота подвергли необычной модификации и превратили его в Mercedes.