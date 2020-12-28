Пьяная женщина попала в ДТП и возложила вину на свою собаку

В Канаде 58-летняя женщина угодила в ДТП в состоянии алкогольного опьянения и возложила ответственность на свою собаку. Полицейским автомобилистка прямо так и заявила – за рулем машины находился ее четырехлапый друг и именно он является виновником аварии.

Как пишет The Drive, необычный случай произошел еще в начале этого месяца на острове Ванкувер. Сотрудники Королевской канадской конной полиции получили сообщение о том, что неизвестный автомобиль съехал с дороги и застрял в канаве. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то обнаружили на водительском сиденье собаку, в то время как сама женщина сидела на пассажирском кресле справа от неё (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Полицейским 58-летняя канадка заявила, что что в тот момент, когда машина попала в аварию, за рулем находился её пёс. "Копы" заподозрили, что женщина пребывала в состоянии алкогольного опьянения (на это указывал визуальный осмотр) и предложили пройти тест на алкоголь, от чего автомобилистка отказалась. В результате ее водительские права были отозваны сроком на 90 дней в соответствии с канадским законодательством. Теперь женщину ждет суд, а вот ее собака, очевидно, избежала наказания.

К слову, некоторые собаки действительно могут управлять автомобилем, однако для этого они проходят специальную дрессировку, а сами машина дооснащаются специальным оборудованием. Как выполняются подобные трюки, можно увидеть в ролике ниже.

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