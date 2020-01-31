Почти Mercerdes: ЗАЗ с крутыми опциями продают за $1500

В продаже появился необычный ЗАЗ-968М 1990 года выпуска. Автомобиль примечателен радикальным тюнингом – буквально каждая деталь Запорожца не осталась без внимания владельца.

Как выяснил OBOZREVATEL, машина пережила ряд внешних и внутренних доработок. При этом просят за неё $1500.

Тюнингованный ЗАЗ-968М carakoom.com

В частности, по экстерьеру была проделана следующая работа:

полностью переделана нижняя часть; автомобиль лишился бамперов, зато получил увеличенные пороги и колесные арки, благодаря чему приобрел спортивный внешний вид;

установлены эксклюзивные колеса: черные многоспицевые диски с новыми шинами;

установлена абсолютно вся новая оптика, включая задние фонари в стиле классического Nissan Skyline;

появился спойлер на крыше, двойной выхлоп и хромированные корпуса зеркал оригинальной формы;

вместо обычного цвета кузова – двухцветный окрас.

Тюнингованный ЗАЗ-968М carakoom.com

Тюнингованный ЗАЗ-968М carakoom.com

Тюнингованный ЗАЗ-968М carakoom.com

Салон также преобразился в значительной степени. Здесь появились:

сиденья и дверные карты, обшитые перфорированным кожзамом; передние кресла были позаимствованы у ВАЗ-2107.

рулевое колесо от Subaru;

акустика с сабвуфером;

электростеклоподъемники;

сигнализация с обратной связью.

Тюнингованный ЗАЗ-968М carakoom.com

Тюнингованный ЗАЗ-968М carakoom.com

Тюнингованный ЗАЗ-968М carakoom.com

Из недостатков отмечается лишь "проблемы с двигателем после проточки", хотя сам мотор заводится. При этом двигатель в автомобиле родной – V-образная четверка мощностью от 41 до 45 л.с. (какая именно модификация силовой установки, не уточняется). Владелец заявляет, что продаёт машину по причине того, что "ей некогда заниматься". Находится уникальный ЗАЗ в российском городе Омск.

Тюнингованный ЗАЗ-968М carakoom.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL, рассказывал о еще одном не менее захватывающем экземпляре ЗАЗ –Таврии для дрэг-рейсинга.

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