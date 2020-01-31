Почти Mercerdes: ЗАЗ с крутыми опциями продают за $1500

В продаже появился необычный ЗАЗ-968М 1990 года выпуска. Автомобиль примечателен радикальным тюнингом – буквально каждая деталь Запорожца не осталась без внимания владельца.
Как выяснил OBOZREVATEL, машина пережила ряд внешних и внутренних доработок. При этом просят за неё $1500.
Тюнингованный ЗАЗ-968М
carakoom.com
В частности, по экстерьеру была проделана следующая работа:
полностью переделана нижняя часть; автомобиль лишился бамперов, зато получил увеличенные пороги и колесные арки, благодаря чему приобрел спортивный внешний вид;
установлены эксклюзивные колеса: черные многоспицевые диски с новыми шинами;
установлена абсолютно вся новая оптика, включая задние фонари в стиле классического Nissan Skyline;
появился спойлер на крыше, двойной выхлоп и хромированные корпуса зеркал оригинальной формы;
вместо обычного цвета кузова – двухцветный окрас.
Тюнингованный ЗАЗ-968М
carakoom.com
Тюнингованный ЗАЗ-968М
carakoom.com
Тюнингованный ЗАЗ-968М
carakoom.com
Салон также преобразился в значительной степени. Здесь появились:
сиденья и дверные карты, обшитые перфорированным кожзамом; передние кресла были позаимствованы у ВАЗ-2107.
рулевое колесо от Subaru;
акустика с сабвуфером;
электростеклоподъемники;
сигнализация с обратной связью.
Тюнингованный ЗАЗ-968М
carakoom.com
Тюнингованный ЗАЗ-968М
carakoom.com
Тюнингованный ЗАЗ-968М
carakoom.com
Из недостатков отмечается лишь "проблемы с двигателем после проточки", хотя сам мотор заводится. При этом двигатель в автомобиле родной – V-образная четверка мощностью от 41 до 45 л.с. (какая именно модификация силовой установки, не уточняется). Владелец заявляет, что продаёт машину по причине того, что "ей некогда заниматься". Находится уникальный ЗАЗ в российском городе Омск.
Тюнингованный ЗАЗ-968М
carakoom.com
Напомним, ранее OBOZREVATEL, рассказывал о еще одном не менее захватывающем экземпляре ЗАЗ –Таврии для дрэг-рейсинга.
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