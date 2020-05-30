Выбросила авто в отсутствие парня: уникальная история из сети

Пользователь Reddit поделился действительно уникальной историей. Старый Chevrolet Impala 1967 года, который парень реставрировал, оказался на свалке, куда машину выбросила его девушка.

Это произошло в момент отсутствия молодого человека в рабочей поездке. Девушка воспользовалась этим и вызвала сотрудников местной свалки, чтобы те увезли машину как ненужный хлам. Но у этого рассказа есть предыстория.

Энтузиаст купил четырехдверный седан Шевроле Импала 1967 года около года назад. Автомобиль был в не очень хорошем состоянии, но это парня не смутило, ведь он сам решил заниматься реставрацией машины. Правильный подход для настоящего фаната.

Chevrolet Impala 1967 оказалась настоящей жертвой reddit.com

В дальнейшем к автомобилю прибавился дом с большим гаражом на два парковочных места. Очень своевременно, ведь теперь можно было с комфортом расположиться в процессе реставрации рядом со всеми деталями, которые автомобилист приобрел для ремонта. Их общая сумма, кстати, превысила $11 000. Все эти запчасти заняли место для другой машины.

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Это не понравилось спутнице героя необычной истории, ведь ей приходилось оставлять свою машину на улице. Видимо, пара неоднократно обсуждала этот вопрос, но никто не хотел уступать. В итоге девушка воспользовалась отсутствием своего парня и избавилась от старого Chevrolet вместе со всеми деталями.

Машину в итоге нашли, ведь к ситуации привлекли полицию. Также парень подал в суд на свою теперь уже бывшую девушку.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о новой модели Chevrolet, которая получила гибридную силовую установку и будет соперничать с Skoda Octavia.