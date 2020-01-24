Вы точно удивитесь: как произносится BMW на разных языках

С произношением марки BMW не всё так просто: дело в том, что на разных языках она звучит по-разному. Поэтому компания решила опубликовать соответствующее пособие по произношению ее названия.

Хотя на первый взгляд вроде как и нет никаких проблем: казалось бы, что сложного в трёх буквах – BMW она и в Африке BMW. Однако далеко ходить не надо: так, если мы говорим "бэ-эм-вэ", то те же англичане и американцы – "би-эм-даблъю". А сами немцы – "бэ-эм-ви". И чем больше языков, тем ситуация еще больше становится интереснее.

В общем, тема довольно занимательная, поэтому всем интересующимся OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с видеороликами по произношению марки BMW на разных языках:

Итак, на немецком она звучит так:

на французском:

на китайском:

на турецком:

на испанском:

на итальянском:

на нидерландском:

Кстати, а расшифровывается BMW как Bayerische Motoren Werke. В переводе с немецкого это означает Баварский моторный завод.

Напомним, BMW собирается выпустит электромобиль с запасом хода 700 км, который бросит вызов самым серьезным конкурентам.

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