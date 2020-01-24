Главная Новости
24 января • обновлено в 18:42
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Вы точно удивитесь: как произносится BMW на разных языках

1.4т
Читать материал на украинском

С произношением марки BMW не всё так просто: дело в том, что на разных языках она звучит по-разному. Поэтому компания решила опубликовать соответствующее пособие по произношению ее названия.

Хотя на первый взгляд вроде как и нет никаких проблем: казалось бы, что сложного в трёх буквах – BMW она и в Африке BMW. Однако далеко ходить не надо: так, если мы говорим "бэ-эм-вэ", то те же англичане и американцы – "би-эм-даблъю". А сами немцы – "бэ-эм-ви". И чем больше языков, тем ситуация еще больше становится интереснее.

Вы точно удивитесь: как произносится BMW на разных языках
Новости
Без тормозов: владелец обнаружил интересную особенность своей BMW

В общем, тема довольно занимательная, поэтому всем интересующимся OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с видеороликами по произношению марки BMW на разных языках:

Итак, на немецком она звучит так:

на французском:

на китайском:

на турецком:

на испанском:

на итальянском:

на нидерландском:

Кстати, а расшифровывается BMW как Bayerische Motoren Werke. В переводе с немецкого это означает Баварский моторный завод.

Напомним, BMW собирается выпустит электромобиль с запасом хода 700 км, который бросит вызов самым серьезным конкурентам.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
видео BMW
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
5
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
Вообще-то немцы говорят Бе-Ем-Ве. :)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги