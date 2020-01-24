Вы точно удивитесь: как произносится BMW на разных языках

С произношением марки BMW не всё так просто: дело в том, что на разных языках она звучит по-разному. Поэтому компания решила опубликовать соответствующее пособие по произношению ее названия.
Хотя на первый взгляд вроде как и нет никаких проблем: казалось бы, что сложного в трёх буквах – BMW она и в Африке BMW. Однако далеко ходить не надо: так, если мы говорим "бэ-эм-вэ", то те же англичане и американцы – "би-эм-даблъю". А сами немцы – "бэ-эм-ви". И чем больше языков, тем ситуация еще больше становится интереснее.
В общем, тема довольно занимательная, поэтому всем интересующимся OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с видеороликами по произношению марки BMW на разных языках:
Итак, на немецком она звучит так:
на французском:
на китайском:
на турецком:
на испанском:
на итальянском:
на нидерландском:
Кстати, а расшифровывается BMW как Bayerische Motoren Werke. В переводе с немецкого это означает Баварский моторный завод.
Напомним, BMW собирается выпустит электромобиль с запасом хода 700 км, который бросит вызов самым серьезным конкурентам.
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