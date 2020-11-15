VW Touareg научили самостоятельно парковаться при помощи смартфона

Компания Volkswagen представила новую функцию для кроссовера VW Touareg – усовершенствованный ассистент парковки. Он может самостоятельно поставить машину на стоянку, причем даже когда водителя нет на месте – такое стало возможным благодаря специальному приложению на смартфоне. Данная функция будет доступна на большинстве "Туарегах" текущего поколения только после того, как производитель разместит в Интернете соответствующее программное обеспечение для скачивания.

Как сообщает greencarcongress.com, новая функция доступна в нескольких режимах. Первый из них – водитель может запросить автоматическую парковку, находясь в автомобиле. Драйверу нужно лишь удержать на экране мультимедиа кнопку "Drive", после чего автомобиль самостоятельно выполнит необходимый маневр. Отмечается, что кнопку нужно именно удерживать, а не нажать один раз – в противном случае машина остановится (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Наконец, второй режим работы. Он более продвинутый – в нем доступна автоматическая парковка на экране смартфона владельца. В данном случае водитель может выйти из машины и "попросить" систему автоматически припарковаться через мобильное приложение. После активации функции "Туарег" самостоятельно заедет на стоянку, и если на пути будут какие-либо препятствия, он обязательно об этом уведомит владельца.

В обоих режимах машина может как самостоятельно становиться на парковку, так и выезжать из нее. Как заявляет Volkswagen, новая система работает на всех типах парковок – машину можно поставить автоматически даже в гараже.

Впрочем, доступна она только для тех кроссоверов, которые изначально были куплены с пакетом Park Assist. Этот ассистент предлагает частичную парковку: компьютер управляет лишь рулем, а вот нажатие и отпускание педалей остаются в зоне ответственности владельца.

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