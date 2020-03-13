VW Polo превратили в бюджетный кроссовер: новые подробности

Новый кроссовер Volkswagen готовится к выходу на рынок. В продажу VW Nivus, построенный на базе Volkswagen Polo, отправится уже в середине 2020 года. В компании показали интерьер новинки.

Интересно, что компактный купеобразный кроссовер получил абсолютно новую информационно-развлекательную систему. Это объясняется тем, что новая модель Фольксваген полностью разработана в бразильском отделении немецкого бренда для нужд местного рынка. Но в дальнейшем новинка появится и в Европе.

Volkswagen Nivus выполнен в модном стиле купе-кроссовера скриншот из видео

Пока о дизайне Volkswagen Nivus 2020 судить сложно. В компании показали только тизеры, призванные подогреть интерес к новому автомобилю. Но стильный силуэт уже заметен, он и станет главной продающей особенностью кроссовера.

Новая мультимедиа – особенность салона VW Nivus скриншот из видео

Ожидается, что внешность выполнят по мотивам более крупного VW SUV Coupe Concept, который продемонстрировал тенденцию развития дизайна всех динамичных кроссоверов Volkswagen. Под капотом окажется турбированный трехцилиндровый двигатель объемом 1 л мощностью 116 л.с. (бензин) и 128 л.с. (этанол).

VW SUV Coupe Concept – прообраз новинки vw.com

Volkswagen создал уже не один купе-кроссовер vw.com

Эту же платформу в своей основе использует не только хэтчбек VW Polo, но и VW Virtus (преемник Фольксваген Поло седан) и компактный кроссовер VW T-Cross.

Кроссовер Volkswagen T-Cross также базируется на платформе Поло vw.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о новом Volkswagen Polo, который оказался копией Skoda Rapid с некоторыми изменениями.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!