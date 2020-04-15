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15 апреля • обновлено в 14:25
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VW Golf R нового поколения готовится к дебюту

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Компания Volkswagen готовится к дебюту новой мощной модификации своего бестселлера VW Golf.

VW Golf R нового поколения готовится к дебюту

VW Golf R нового поколения готовится к дебюту

carscoops.com

На знаменитой гоночной трассе Нюрбургринг фотошпионы обнаружили тестовый VW Golf R. Новинка создана на базе Golf восьмого поколения и составит конкуренцию таким моделям, как Ford Focus RS и Honda Civic Type R.

VW Golf R нового поколения готовится к дебюту

VW Golf R нового поколения готовится к дебюту

carscoops.com

Автомобиль получил собственный аэродинамический обвес, включая новые передний и задний бампер, боковые "юбки". Сзади появился большой спойлер и массивный диффузор с квартетом хромированных патрубков выхлопной системы. Дополняют образ легкосплавные колесные диски оригинального дизайна с низкопрофильной резиной, а также усиленные тормоза с синими суппортами.

VW Golf R нового поколения готовится к дебюту

VW Golf R нового поколения готовится к дебюту

carscoops.com

Ожидается, что новый VW Golf R унаследует от предшественника 2-литровый четырехцилиндровый турбомотор, мощность которого увеличат до 333 л.с. В паре с ним будет работать роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями, а реализовать весь потенциал мощного мотора поможет полноприводная трансмиссия.

VW Golf R нового поколения готовится к дебюту

VW Golf R нового поколения готовится к дебюту

carscoops.com

В интерьере новинки появятся спортивные кресла с комбинированной отделкой и декоративными элементами с логотипом R. Дебют модели ожидается летом нынешнего года.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen рассказала о недостатках электромобилей.

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Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Германия
Теги
авто новости Volkswagen новые авто
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