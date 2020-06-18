VW Arteon Shooting Brake рассекретили до премьеры

За неделю до официального дебюта обновленной модели Arteon, в распоряжении китайских журналистов портала Autohome оказались первые фото серийного универсала.

Как мы уже ранее рассказывали, 24 июня пройдет мировая премьера рестайлингового VW Arteon, или CC, как называют модель на рынке Поднебесной. Отныне помимо лифтбека в семействе появится универсал Shooting Brake.

2021 Volkswagen Arteon Shooting Brake autohome.com.cn

2021 Volkswagen Arteon Shooting Brake autohome.com.cn

2021 Volkswagen Arteon Shooting Brake autohome.com.cn

Помимо формы кузова, универсал будет отличаться иным передним спойлером с хромированной вставкой, а также рейлингами на крыше. Покупателям будет предложены несколько комплектаций, в том числе с панорамной крышей.

2021 Volkswagen Arteon Shooting Brake autohome.com.cn

2021 Volkswagen Arteon Shooting Brake autohome.com.cn

2021 Volkswagen Arteon Shooting Brake autohome.com.cn

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Arteon Shooting Brake также получил черный защитный обвес, украсивший колесные арки и нижнюю часть кузова, включая задний бампер, а также увеличенный клиренс. Однако, судя по официальным рендерам, будет еще и обычная версия с дорожным просветом, как у седана, и без "внедорожного" декора.

2021 Volkswagen Arteon Shooting Brake – официальный рендер volkswagen-newsroom.com

Arteon Shooting Brake будет на пару миллиметров длиннее лифтбека за счет иного заднего бампера с хромированной вставкой, объединившей патрубки выхлопной системы. На фото хорошо видная светодиодная оптика, глубокая тонировка стекол, а также элегантные легкосплавные диски на 18 и 19 дюймов.

2021 Volkswagen Arteon Shooting Brake autohome.com.cn

2021 Volkswagen Arteon Shooting Brake autohome.com.cn

2021 Volkswagen Arteon Shooting Brake autohome.com.cn

На китайском рынке Arteon будет представлен с 2-литровым мотором 330 TSI мощностью 186 л.с. и его форсированной версией 380 TSI с отдачей в 220 сил. Оба мотора будут работать в тесном взаимодействии с 7-ступенчатой роботизированной КП DSG с двойным сцеплением и фирменной системой полного привода 4MOTION.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, концерн Volkswagen создал альянс с компанией Ford.