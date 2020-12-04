Самый спорный автомобиль 2020 года оказался очень популярным на рынке

Кроссовер Mitsuoka Buddy, который дебютировал в Японии в конце октября и сразу же получил статус в СМИ самого спорного автомобиля года, оказался очень затребованным на рынке вопреки первоначальным ожиданиям. Создатели распродали весь запланированный производственный запас на следующие два года всего за четыре дня после начала приема заказов.

Как отмечает Carscoops, японский производитель планировал выпустить в следующем году 50 единиц модели, а через год – еще 150. Однако купить Mitsuoka Buddy из этих двух партий уже не получится, поскольку их разобрали.

Mitsuoka Buddy выполнен в духе ретро, хотя сохранил современные черты Carscoops

Напомним, Mitsuoka Buddy представляет собой дизайнерскую ретро-переработку нового Toyota RAV4. Компания выполнила кроссовер в стиле популярных американских внедорожников 1970-х годов: у него обилие хрома в отделке, резкие изгибы, новая оптика квадратной формы и даже ретро-колпаки на колесах. А вот в интерьере, как и по части начинки, это стандартный "РАВ4".

Спереди кроссовер выделяется острым "носом" и обилием хрома Carscoops

Сбоку - характерными хромированными колпаками Carscoops

А сзади - квадратными фонарями Carscoops

Внутри "Митусока" - это стандартный "РАВ4" Carscoops

Mitsuoka Buddy предлагается в двух версиях – с 2,0-литровым бензиновым мотором за 45 000 долларов и гибридной установкой за 57,3 тысячи. Для сравнения, обычный Toyota RAV4 продается в Японии по цене от 26 тыс. долларов.

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