Встречайте в Украине: новый кроссовер Mazda CX-30

В Украине начались продажи нового современного кроссовера Mazda СХ-30, который дополняет и расширяет выбор кроссоверов японского автопроизводителя из Хиросимы.

Mazda CX-30 mazda.ua

Mazda CX-30 гармонично сочетает спортивные линии купе и мощь внедорожника. Это вторая после Mazda3 модель компании, построенная на новой платформе Skyactiv-Vehicle Architecture.

Mazda CX-30 mazda.ua

Новинка получила 150-сильный двигатель Skyactiv-G 2.0 с системой M Hybrid. Также в арсеналы модели – улучшенная система полного привода i-Activ AWD, работающий совместно с системой контроля движения G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) и расширенный пакет активной безопасности i-Activsense.

По размерам CX-30 займет место между компактным CX-3 и известным и популярным CX-5. Это позволяет удовлетворить пожелания покупателей, которые хотят объединить компактные, размеры первой модели с вместительностью и практичностью второй.

Mazda CX-30 mazda.ua

Значительное расстояние между передними сиденьями предоставило возможность установить широкую консоль улучшенной конструкции, а также большой центральный подлокотник. Расположение и высота задних сидений обеспечивают достаточно места для коленей и головы, позволяя удобно расположиться пассажирам высокого роста.

Mazda CX-30 mazda.ua

СХ-30 имеет багажник объемом 430 литров, а низкий порог и широкий проем помогут легко загрузить все необходимое в дороге.

Mazda CX-30 mazda.ua

Новая мультимедийная система Mazda MZD Connect, уже знакома по новой Mazda3. 8,8-дюймовый центральный дисплей поддерживает приложения Apple CarPlay и Android Auto.

Mazda CX-30 mazda.ua

Mazda CX-30 mazda.ua

Новый бензиновый двигатель Skyactiv-G 2.0 мощностью 150 л.с. использует интеллектуальную гибридную систему M Hybrid и имеет функцию отключения двух из четырех цилиндров, чтобы обеспечить высокий уровень динамических характеристик, топливную экономичность и экологичность.

Mazda CX-30 mazda.ua

Усовершенствованный полный привод i-Activ AWD работает совместно с системой GVC Plus. Они обеспечивают контроль за распределением крутящего момента между передними и задними колесами, улучшая сцепление колес с дорогой независимо от ситуации во время движения.

Напомним, что по результатам Euro NCAP кроссовер Mazda CX-30 показал самый высокий за всю историю тестов уровень безопасности.

Mazda CX-30 mazda.ua

На рынке Украины модель представлена в 4-х версиях.

В стартовой комплектации Style есть светолиодные фары и противотуманные фонари, двухзонный климат контроль, подогрев сидений, руля и лобового стекла, проекция на лобовое стекло, датчик света и дождя, круиз-контроль, камера заднего вида, передние и задние датчики парковки, 7 подушек безопасности и 18-дюймовi легкосплавные диски.

Mazda CX-30 mazda.ua

В комплектации Executive к вышеперечисленным опциям добавятся кожаная отделка сидений, электрическая регулировка кресла водителя с памятью, бесключевой доступ и электрический привод двери багажника.

Топовая комплектация Premium включает полный пакет систем активной безопасности i-Activsense, адаптивные LED фары, светодиодные задние фонари и адаптивный круиз, камеру кругового обзора, а также премиальную аудиосистему Bose с 12-ю динамиками.

В случае online-покупки автомобиля из первой партии, которая уже находится в Украине, цена предлагается по специальному курсу. Детали – на сайте Mazda.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!