Ещё один: новый Dodge отправили в утиль вслед за BMW M5 2020
Апрель 2020 года выдался для владельцев новых спорткаров в США каким-то месяцем несчастья. Всего за пару недель сразу после покупки там разбили три экзотических автомобиля!
Так, на прошлой неделе в ДТП угодил Chevrlet Corvette С8 с пробегом 46 км, чуть позже "затоталили" BMW M5 2020, на одометре которой было вовсе 11 км, а теперь же в груду металла превратили новенький Dodge Charger Daytona 50th Anniversary Edition за 78,8 тысяч долларов.
Правда, этот Додж успел проехать больше, чем Шеви и БМВ – его жизнь прервалась на 296 милях (474 км). Однако в отличие от Корвета и "эмки", он является редкой машиной: всего концерн FIAT-Chrysler намерен выпустить 501 экземпляр лимитированного Dodge Charger Daytona 50th Anniversary Edition.
Сейчас эксклюзивный седан Charger Daytona привезли на аукцион списанных авто Copart, однако если его и купят, то только на запчасти, поскольку передние лонжероны не подлежит ремонту, (следовательно, у машины "нарушена безопасность"). Скорее всего, среди владельцев СТО и тюнинг-мастерских будут ожесточенные торги: многие из них наверняка захотят заполучить мотор автомобиля – 6,2-литровый V8, форсированный до впечатляющих 717 л.с.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на продажу выставили редкий Mercedes W124, доработанный Porsche.