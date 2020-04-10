Ещё один: новый Dodge отправили в утиль вслед за BMW M5 2020

Апрель 2020 года выдался для владельцев новых спорткаров в США каким-то месяцем несчастья. Всего за пару недель сразу после покупки там разбили три экзотических автомобиля!

Так, на прошлой неделе в ДТП угодил Chevrlet Corvette С8 с пробегом 46 км, чуть позже "затоталили" BMW M5 2020, на одометре которой было вовсе 11 км, а теперь же в груду металла превратили новенький Dodge Charger Daytona 50th Anniversary Edition за 78,8 тысяч долларов.

Dodge Charger Daytona, который разбили на 470 км пробега copart.com

Правда, этот Додж успел проехать больше, чем Шеви и БМВ – его жизнь прервалась на 296 милях (474 км). Однако в отличие от Корвета и "эмки", он является редкой машиной: всего концерн FIAT-Chrysler намерен выпустить 501 экземпляр лимитированного Dodge Charger Daytona 50th Anniversary Edition.

Dodge Charger Daytona, который разбили на 470 км пробега copart.com

Dodge Charger Daytona, который разбили на 470 км пробега copart.com

Dodge Charger Daytona, который разбили на 470 км пробега copart.com

Dodge Charger Daytona, который разбили на 470 км пробега copart.com

Dodge Charger Daytona, который разбили на 470 км пробега copart.com

Dodge Charger Daytona, который разбили на 470 км пробега copart.com

Dodge Charger Daytona, который разбили на 470 км пробега copart.com

Сейчас эксклюзивный седан Charger Daytona привезли на аукцион списанных авто Copart, однако если его и купят, то только на запчасти, поскольку передние лонжероны не подлежит ремонту, (следовательно, у машины "нарушена безопасность"). Скорее всего, среди владельцев СТО и тюнинг-мастерских будут ожесточенные торги: многие из них наверняка захотят заполучить мотор автомобиля – 6,2-литровый V8, форсированный до впечатляющих 717 л.с.

Dodge Charger Daytona 50th Anniversary Edition cars.com

Dodge Charger Daytona 50th Anniversary Edition cars.com

Dodge Charger Daytona 50th Anniversary Edition cars.com

Dodge Charger Daytona 50th Anniversary Edition cars.com

Dodge Charger Daytona 50th Anniversary Edition cars.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на продажу выставили редкий Mercedes W124, доработанный Porsche.