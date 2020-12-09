Электрический кроссовер Opel вслепую раскупили на год вперед

Новый электрический кроссовер Opel Mokka-e оказался настолько популярным среди европейцев, что всю первую раскупили на год вперед. И это при том, что автомобиль пока не отправился в производство (то есть, живьем новинку еще никто не видел).

Как пишет Electrek, такой ажиотаж стал сюрпризом даже для самого производителя: машину раскупили всего за 10 недель (прием заказов стартовал в сентябре, тогда же были объявлены и цены). Наибольший спрос на Opel Mokka-e сформировали сами немцы, поскольку в Германии сейчас действует большая льгота на покупку электромобиля – 9,5 тыс. евро. С ней новый электрокроссовер доступен по цене от 23,4 тыс. евро (стартовая заводская цена составляет почти 33 тыс. евро).

Opel Mokka-e дебютировал недавно - летом этого года Opel

Ожидается, что у первых покупателей Opel Mokka-e появится в начале марта 2021 года.

Новинка понравилась европейцам. Особенно - немцам Opel

Отметим, что Opel Mokka-e построен на платформе группы Peugeot-Citroen (PSA) – eCMP, созданной специально под электрокары. Автомобиль оснащен батареей емкостью 50 кВтч и электродвигателем мощностью 100 кВт (136 л.с.) при 260 Нм. На одном заряде электрокар проезжает в смешанном цикле 324 км по методике измерений WLTP.

Купить в Германии Opel Mokka-e можно менее чем за 24 тыс. евро Opel

Как ранее писал OBOZREVATEL: