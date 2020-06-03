Впервые в истории ПДД появился пункт о "дураках на дорогах"

В Финляндии 1 июня вступил в силу новый Закон о дорожном движении. В нем появилось несколько новшеств, среди которых самым интересным, пожалуй, стал пункт о "дураках на дорогах".

А именно, в новой редакции финских ПДД законодательно закрепили "старую неписанную истину" – о ней знают во многих странах, однако на бумаге она никогда не прописывалась.

cars.com

Речь идет о пункте, который обязывает каждого участника дорожного движения предвидеть действия других участников дорожного движения. Это правило финны трактуют как "думай за дураков", у нас же оно известно под красноречивым выражением "дай дураку дорогу" (правило трех "д").

Как пишет, yle.fi, суть нововведения в следующем: даже если водитель полностью соблюдает правила, он всё равно должно предвидеть и реагировать на действия другого участника движения, чтобы не допустить столкновения. Это может быть сделано, например, путем сохранения безопасной дистанции по отношению к другому участнику ДД, который нарушает правила. Причем касается правило всех – как водителей, так и пешеходов.

Таким образом, в случае ДТП ответственность теперь могут возложить не только на того, кто спровоцировал аварию, но и того, кто в ней, по сути, не виноват. Например, наказание может получить даже тот водитель, которого подрезали.

yle.fi

К слову, помимо этого нововведения, новые ПДД Финляндии подразумевают также замену около 50 дорожных знаков (теперь они будут "нейтральными по половому признаку" – вместо фигурок мужчины или женщины на знаках будут изображаться "образные" фигурки), изменения правил ДД для велосипедистов, скоростного лимита на магистралях и др.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что некоторые украинцы уже начали бороться с новой системой автофиксации нарушений.

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