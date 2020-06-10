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10 июня • обновлено в 17:00
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Впечатляющую свалку с Ferrari и Rolls-Royce показали на видео

1.6т
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Известная YouTube-блогерша Supercar Blondie посетила очень необычное место – свалку с экзотическими машинами, которая находится в Дубаэ, ОАЭ. В своем видео она показала и рассказала о самых интересных автомобилях, которые там обнаружила.

В ролике можно множество дорогих машин, среди которых, например, суперкары Ferrari и Lamborghini, роскошные Rolls-Royce, множество Mercedes-Benz G-Class разных годов выпуска, Porsche Cayenne и др. Многие из этих авто продаются за довольно небольшие деньги.

Свалка с элитными авто в Дубае

Свалка с элитными авто в Дубае

Скриншот видео

Причем немалое количество автомобилей, которые пребывают на этой свалке, не имеют критических повреждений. Дело в том, что в Эмиратах богатые владельцы не озадачиваются ремонтом своих машин – попав даже в небольшое ДТП, они отдают автомобиль на свалку, после чего отправляются в салон за новой "железной лошадкой".

Свалка с элитными авто в Дубае

Свалка с элитными авто в Дубае

Скриншот видео

Свалка с элитными авто в Дубае

Свалка с элитными авто в Дубае

Скриншот видео

Свалка с элитными авто в Дубае

Свалка с элитными авто в Дубае

Скриншот видео

Но есть и еще одна "каста" автомобилей – это абсолютно целые машины, которые оказались на "кладбище" из-за своих владельцев, имеющих проблемы с законом. Такие представители местной элиты предпочитают бросать всё и бежать из страны, из-за чего их автомобили становятся бесхозными.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети показали, возможно, самую худшую автомобильную дорогу в Украине.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
авто Ferrari Lamborghini Mercedes-Benz Porsche Rolls-Royce
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