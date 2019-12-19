Возврат обязательного техосмотра: ждем падения цен на авто

В Украине продолжают настаивать на возвращении обязательного техосмотра автомобилей. Причем произойти это может уже в следующем году (ранее же возврат планировался в 2022-м).

Как рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр инфраструктуры Владислав Криклий, возвращение технического осмотра необходимо по ряду причин. Среди них:

ТО авто является обязательным в рамках соглашения об ассоциации с ЕС;

это вопрос безопасности и экологии.

ТО в Украине может вернуться уже в 2020-м

Министр подчеркнул, что отмена техосмотра авто (в 2011 году) было ошибкой: в частности потому, что государство из-за этого недополучило значительные поступления в бюджет.

Возвращать ТО, скорее всего будут поэтапно.

Возможно, там будет предложено постепенное внедрение, например, начиная с переоборудованных машин, тех, которые впервые ввозятся, машины, бывшие в употреблении, ввезенные из-за границы автомобили, проверка раз в два года... Надо это постепенно внедрять, чтобы подготовить инфрастуктурную среду, — заявил Криклий.

При этом Криклий считает, что то в нынешних условиях удастся избежать почвы для взяток, чтобы не повторялись схемы, когда ТО проводился Госавтоинспекцией. Решить это проблему можно будет путем видеофиксации процедуры осмотра.

Подержанные авто подешевеют, если вернут ТО autocentre.ua

Стоит отметить, что если в Украине действительно вернут техосмотр, то это, несомненно, скажется на рынке б/у авто. Сейчас состояние машин никак не контролируется (контроль происходит на усмотрение владельца), что дает возможность продавать откровенный "хлам" за немаленькие деньги. Если же ТО вернут, многие из таких авто не смогут его пройти, и вполне логично, что при изначальной цене, скажем, в 4000 долларов автомобиль будет уже стоить лишь $1000.

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